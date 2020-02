VIDEO. El increíble autogol que marcó un futbolista del Lyon contra el PSG

El Paris Saint-Germain prácticamente tiene amarrada la liga francesa, al sacarle 12 puntos al Marsella.

Los dirigidos por Thomas Tuchel ganaron de manera sufrida al Lyon en partido correspondiente a la jornada 24 de la Ligue 1.

El PSG jugó sin Neymar, quien aún se está recuperando de una lesión sufrida la semana pasada.

Pese a que el PSG ganó con 2 goles de diferencia, el Lyon le complicó el encuentro a los parisinos en ciertos lapsos del encuentro.

Los parisinos se pusieron por delante en el marcador con un gol de Ángel di María a los 22 minutos.

Posteriormente Kylian Mbappé aumentó la ventaja para el PSG a los 38 minutos.

Al 47′ el PSG aumentaría la ventaja en el marcador con un autogol de Fernando Marcal.

Sin embargo dicho autogol le está dando la vuelta al mundo por el increíble error del zaguero central.

Mbappé filtró un balón para el alemán, Julian Draxler, este trató de centrar el balón al área, pero Denayer lo bloquearía.

Sin embargo el balón volvería a los pies de Draxler quién volvió a centrar el balón.

En un intento de despeje, Marcal impactó el balón y lo incrustró en su propi arco, marcando así un autogol increíble.

Fernando Marcal's stunning second-half own goal helps PSG cruise to a 4-2 win over Lyon which restores their 12-point lead at the top of Ligue 1: https://t.co/DaNFkmktPM @andpscott pic.twitter.com/WxB0yfnGLb

