VIDEO. Mbappé: “Ahora soy jugador del PSG, al final de temporada ya veremos”

El llamado a ser el mejor futbolista del planeta, luego del retiro de Messi y Cristiano Ronaldo concedió una entrevista a la cadena BBC.

Entre varios temas, el atacante francés habló sobre su actualidad con el conjunto parisino y lo que espera en un futuro no muy lejano.

Mbappé superó la barrera de los 100 goles como futbolista profesional hace unas semanas, con tan solo 21 años.

"At the end of the season, we will see."

Kylian Mbappe speaks about his future 👀

