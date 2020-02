Messi podría decirle adiós al Barcelona de no arreglarse la situación con Abidal

Este jueves el Barcelona tendrá una difícil tarea en su visita al Athletic de Bilbao en partido correspondiente para por la Copa del Rey.

El ambiente que se vive en el entorno blaugrana es de tensión luego de la disputa por redes sociales de Lionel Messi con Eric Abidal.

Según medios españoles, la magnitud de la acalorada discusión pordría afectar en el rendimiento del equipo.

La disputa entre Messi y Abidal, habría condicionado la renovación del futbolista argentino con el club blaugrana.

El contrato del atacante finaliza el 30 de junio del 2021 y según reportes la directiva blaugrana ya se encontraba planificando la renovación.

Sin embargo, la disputa habría detenido las negociaciones y hasta que una de los dos partes se manifieste, no se tocarán los términos del nuevo contrato.

Pese a querer tratar los términos de renovación, algunos medios españoles manejan de que Messi está planteando dejar el Barcelona en junio.

Sin embargo el futbolista argentino tendría que hablar en mayo, para poder tratar los términos de su salida del conjunto blaugrana.

Hasta el momento únicamente son rumores los que se manejan, pero se estima que el Manchester City estaría dispuesto a desembolar lo necesario para hacerse con los servicios de Lionel Messi.

📰| Lionel Messi's remarkable Barcelona contract clause would alert Man City.

Manchester City believe that they will be first choice if Lionel Messi decides to leave Barcelona.

[@StuBrennanMEN] pic.twitter.com/CDKQiWM9UJ

— City Chief (@City_Chief) February 5, 2020