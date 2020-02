Cristiano Ronaldo tendrá su propio cómic

El astro portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo incursionará en el mundo de los cómics.

Con el fin de fomentar la lectura en los niños y seguidores, el portugués anunció su cómic que se llamará Stiker Force 7.

En dicha tira cómica el será un superhéroe, además de ser el personaje principal.

I’m bringing together some of the coolest heroes on the planet for my very own Super-Team. Stay tuned for @StrikerForce7! The game is on! @graphicindia & VMS Communications pic.twitter.com/owEPoxTTbV — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 6, 2018

Promoviendo la lectura entre los jóvenes

El cómic promovido por Cristiano Ronaldo también contará con una serie animada que aún se está desarrollando.

A través del perfil de Twitter del cómic se dio un adelanto de lo que será la serie animada del cómic del portugués.

Conectar a las culturas a través de un cómic

A través de un comunicado, Cristiano Ronaldo dio sus impresiones sobre su nuevo proyecto, que este martes ya se estrenó en España.

“Creo que los grandes personajes animados y héroes pueden hacer lo mismo y es por eso que estoy emocionado de unir estas pasiones del fútbol y los superhéroes a través de este proyecto y compartirlo con mis ‘fans'”, fueron los palabras de CR7 en el comunicado.

Cristiano también está produciendo junto al estudio Graphic India y la empresa VMS Communications una serie animada que se estrenará en India y a través de Facebook Watch.

“CR7 es también un superhéroe en la vida real para toda una generación y esta nueva serie reunirá a un equipo local de personajes que son representativos de la diversidad de sus millones de admiradores”, explicó Sharad Devarajan, cofundador del estudio de animación.

Big News! We're partnering with football legend and total rockstar #CristianoRonaldo and VMS Communications to create #StrikerForce7, an EPIC new animated series! Head to https://t.co/za8LQIW3V8 for more! @Cristiano pic.twitter.com/nqtkwJHHZY — Graphic India (@GraphicIndia) May 10, 2018

Con la llegada del cómic de CR7, expande su imperio y se convierte en uno de los mayores inversores a nivel mundial.

Cristiano Ronaldo ya cuenta con:

Línea de Ropa

Hoteles

Gimnasio

Cómic

Su propia esencia

A través de lo generado en su carrera, Cristiano ha reiterado en varias ocasiones que después de su retiro piensa en ser un gran inversor.