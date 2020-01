Cristiano brilla de nuevo con la Juventus; Zlatan no marca con el AC Milan

La Juventus derrotó 2-1 al Parma (7º) este domingo en la jornada 20 de la Serie A con doblete de Cristiano Ronaldo.

Y amplió su ventaja como líder, aprovechando el empate (1-1) del Inter de Milán (2º) en el campo del modesto Lecce (17º).

El margen de la Vecchia Signora en cabeza pasa por lo tanto de 2 a 4 puntos, después de una primera vuelta marcada por la igualdad.

Y en la que el Inter llegó a llevar las riendas de la clasificación frente al equipo campeón de las ocho últimas ligas italianas.

Prendiamo questi 3 punti importanti e continuiamo il cammino. Una squadra come la nostra però deve voler di più, deve migliorare. Da Squadra. Per i grandi obiettivi. #LB19 #FinoAllaFine pic.twitter.com/OsLA2nAmlz

Cristiano Ronaldo abrió el marcador al borde del descanso (minuto 43).

Recibió en un lateral fuera del área, se adentró en ella, se deshizo del acoso de dos defensores y envió un tiro cruzado entre una nube de rivales, que terminó alojado en la red visitante.

El danés Andreas Cornelius igualó provisionalmente para el Parma en el 55.

Pero Cristiano volvió a poner por delante a los turineses poco después, en el 58.

Con un golpeo por bajo en el área a pase del argentino Paulo Dybala.

1️⃣ emoji per questa foto? #JuveParma pic.twitter.com/j39TZYrDVh

"Hoy era importante ganar. El Lazio ganó y el Inter empató, así que era importante tomar ventaja", declaró.

⚽️ @cristiano è l'unico giocatore ad aver segnato SEMPRE almeno 15 gol in uno dei cinque maggiori campionati europei dal 2006/07 ad oggi: 14 stagioni di fila (414 gol in totale in questo periodo).

QUATTORDICI. 🔥#JuveParma pic.twitter.com/6ADJVLojBA

— JuventusFC (@juventusfc) January 19, 2020