El emotivo homenaje a Kobe Bryant que muchos no vieron durante el Super Bowl LIV

A una semana del impactante accidente aéreo que se llevó la vida de Kobe Bryant, su hija y siete personas más, el mundo sigue de duelo.

Pero no sólo el mundo del baloncesto ha querido homenajear a una leyenda de deporte como era Kobe, sino que las muestras de cariño han llegado incluso a la Super Bowl.

Después de realizar el calentamiento y antes de que iniciara el gran juego, los atletas realizaron este honor en memoria al fallecido basquetbolista. Este momento fue observado por pocos ya que no fue transmitido en televisión.

Los jugadores de Kansas City y San Francisco le rindieron un homenaje cuando ambas escuadras se pararon en línea en la yarda 24, en alusión a uno de los números que solía utilizar el jugador de los Lakers, mientras que en las pantallas pusieron la imagen de Kobe y su hija, así como los nombres de los otros siete fallecidos en el accidente aéreo del domingo 26 de enero en Calabasas, California.

Honoring Chris Doleman, Kobe and Gianna Bryant and those who lost their lives in last week's accident.

Visit https://t.co/3KkUT4RsCg to bid on signed items. Proceeds will be donated to the Mamba Sports Academy. pic.twitter.com/3xieXbfN1f

— NFL (@NFL) February 2, 2020