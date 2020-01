Carles Pérez se despide del Barcelona con un conmovedor mensaje

View this post on Instagram

Querida familia culé: Ha llegado el duro momento de poner punto y final a más de 7 años en el club que ha sido, es y será mi casa. Solo puedo dar las gracias a todas las personas que se han cruzado en mi camino durante todos estos años en @fcbmasia, @fcbarcelonab y @fcbarcelona. Muchas gracias por dejarme vivir momentos inolvidables y por enseñarme a vivir el fútbol desde el respeto, el esfuerzo, la humildad, el trabajo en equipo y la ambición, valores que este club nos inculca desde pequeños y que llevaré conmigo allá donde vaya. Quiero agradecer a toda la afición, de manera especial, el increíble apoyo y cariño que me han mostrado en todo momento. Gracias a todos de corazón! 💙❤️