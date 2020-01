Liga guatemalteca es la segunda mejor liga de Concacaf según la IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, mejor conocida como la IFFHS, publicó un listado de las 100 mejores ligas del mundo, y los resultados han dejado a más de alguno sorprendido.

Y es que a través de su sitio web oficial anunciaron las 100 mejores ligas del mundo con varias sorpresas.

La Premier League retomó el primer lugar luego de estar 11 años bajo la sombra de la liga española.

IFFHS AWARDS – THE STRONGEST NATIONAL LEAGUE IN THE WORLD 2019 – THE ENGLISH PREMIER LEAGUE NUMBER 1 https://t.co/teHZDFKx18

— Christoper Chang (@ChristoperLCO) January 20, 2020