Liverpool persigue su primer Mundial de Clubes ante Flamengo

El Liverpool buscará este sábado a las 11:30 horas de Guatemala su primer Mundial de Clubes.

Por lo que los 'reds' deberán inclinar al Flamengo brasileño, flamante campeón de la Libertadores, y su verdugo en la Copa Intercontinental de 1981.

Sobre el papel, el campeón de Europa parte como favorito en esta final en Doha, Catar.

Y cuenta con estas estrellas: Mohamed Salah, Sadio Mané, Alisson Becker y el segundo en el Balón de Oro-2019, Virgil Van Dijk.

El conjunto inglés quiere cerrar un año 2019 casi perfecto añadiendo a su colección un tercer título.

Luego de la Liga de Campeones en junio y la Supercopa de Europa en agosto.

La escuadra del norte de Inglaterra disfruta también de una amplia ventaja al frente del campeonato inglés con 10 puntos sobre el Leicester.

Jürgen Klopp ya sabe que no podrá contar con dos de sus defensas centrales, Dejan Lovren y Joël Matip.

Ni con su centrocampista brasileño Fabinho.

Pero se mostró optimista en poder recuperar a Van Dijk.

El holandés estaba enfermo y fue baja el miércoles en la semifinal contra el Monterrey mexicano.

Oero "ha participado en el entrenamiento" del viernes.

El club del Mersey mantiene una relación difícil con la competición planetaria: dos finales perdidas en la antigua Copa Intercontinental (1981 y 1984).

Y una en el Mundial de Clubes, en 2005.

Esa primera final de 1981 la perdió ante un Flamengo capitaneado por el mítico Zico, mientras que en 1984 perdió frente a Independiente y en 2005, en Mundial de Clubes, cayó ante Sao Paulo.

Como los ingleses, el 'Mengao' no ofreció un gran nivel en las semifinales, el martes contra el Al Hilal saudí, el campeón de Asia.

Aunque al final ganó por 3-1, el equipo brasileño fue dominado durante más de media hora y tuvo que esperar al segundo tiempo para encontrar al fin una brecha.

Pero desde la llegada a su banquillo, en junio, del portugués Jorge Jesus, el club de Rio de Janeiro se ha reencontrado con su exitoso pasado: primera Copa Libertadores desde 1981 y un primer título de campeón de Brasil desde 2009, al término de un campeonato dominado de principio a fin.

https://twitter.com/Flamengo/status/1208093955251941378

Flamengo: Diego Alves – Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luis – Willian Arao, Gerson – Everton, De Aarrascaeta, Bruno Henrique – Gabriel Barbosa. DT: Jorge Jesus (POR)

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk, Robertson – Henderson, Keita, Lallana – Salah, Firmino, Mané. DT: Jürgen Klopp (GER)

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (QAT)

#LFC will make a check on the fitness of @VirgilvDijk and @GWijnaldum to determine if they are fit to feature in Saturday's FIFA #ClubWC final.https://t.co/vIuRxzEIoA

— Liverpool FC (@LFC) December 20, 2019