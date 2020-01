Chiefs y 49ers vestirán de rojo el Superbowl LIV

Este domingo se disputaron las finales de conferencia en la NFL con duelos apasionantes.

Sin embargo los duelos se decidieron de manera rápida, por lo que los últimos cuartos eran de puro trámite para los equipos.

El Superbowl LIV se disputará en próximo 2 de febrero en el Hard Rock Stadium ubicado en la ciudad de Miami.

En la final de la conferencia americana se enfrentaron los Kansas City Chiefs contra los sorpresivos Tennessee Titans en el Arrowhead Stadium.

Como de costumbre, los Titans salieron a ataque desde el primer cuarto con grandes ofensivas lideradas por Ryan Tannehill.

Los Titans lograron estar por delante en el marcador con un 17-7, sin embargo no se esperaban lo peor.

En la parte complementaria los Chiefs lograrían una gran remontada de la mano de su quarterback, Patrick Mahomes.

Al igual que contra los Texans, los Chiefs apabullaron en la segunda parte a su rival y lograron su boleto al Superbowl LIV ante su gente.

Pese a que los Titans aún anotaron, no fue suficiente y los Chiefs ganaron con un marcador de 34-25.

Por su parte en la conferencia nacional se enfrentarían los San Francisco 49ers contra los Green Bay Packers.

Los 49ers no tuvieron problema en la primera parte y es que antes de irse a medio tiempo el equipo de San Francisco derrotaba 27-0 a los Packers.

Un inoperante Aaron Rodgers poco pudo hacer ante la defensiva del cuadro local liderada por Nick Bosa.

Los Packers trataron de poner un poco más de resistencia en la parte complementaria, sin embargo no sería suficiente.

Con el partido prácticamente sentenciado desde el segundo cuarto, los 49ers ganaron el boleto al Superbowl LIV ante su gente.

El resultado final fue un 37-20 a favor del cuadro de San Francisco que en dos semanas visitará Miami.

El primer evento deportivo del año de gran magnitud se celebrará en Miami el próximo 2 de febrero.

49ers y Chiefs se enfrentarán para ganar el codiciado trofeo Vince Lombardi que se les ha resistido a ambas escuadras.

Los Chiefs ganaron su último Superbowl hace 50 años, por su parte los 49ers hace 25 años de la mano de Steve Young.

And then there were two. 🏆@SuperBowl | #SuperBowlLIV pic.twitter.com/KlEvkiZ1Sx

— NFL (@NFL) January 20, 2020