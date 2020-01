San Francisco y Kansas City al Superbowl al vencer a Green Bay y Tennessee

Los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs lograron este domingo sus respectivos boletos al Superbowl en el football americano de la NFL luego de vencer a los Green Bay Packers y los Tennessee Titans respectivamente.

Con soberbia actuación de Raheem Mosters, los 49ers derrotaron sin muchos problemas 37-20 a los Packers para titularse en la Conferencia Nacional.

Mosters terminó con 29 acarreos y 220 yardas para cuatro touchdown, para liderar la ofensiva del conjunto californiano.

El Superbowl 2020 se disputará el 2 de febrero en el Hard Rock Stadium en Miami.

San Francisco logró poner el marcador 7-0 a su favor en el mismo primer cuarto gracias a un touchdown de Mostert tras un acarreo de 36 yardas. El kicker Robbie Gould completó con un gol de campo.

Gould completó también después un field goal de 54 yardas y los 49ers es fueron arriba 10-0 al comienzo del segundo cuarto.

El equipo californiano amplió después a 17-0 por el segundo TD de Mostert y más tarde Gould ligó otro field goal, éste de 27 yardas.

Los de San Francisco terminaron la primera mitad con pleno dominio al irse al descanso intermedio con ventaja de 27-0, tras otro TD de 18 yardas de Mostert, su tercero del partido en ese momento.

Los Empacadores dieron señales de vida en el tercer cuarto gracias a un pase para touchdown del quarterback Aaron Rodgers de nueve yardas, pero SF seguía dominado ampliamente 27-7.

Mostert continuó devorándose a los Packers con otro TD en el tercer cuarto, cuando se fue con un acarreo de 22 yardas, para su cuarto TD del juego, que dejó la cuenta en 34-7.

Rodgers respondió abriendo el último cuarto con un excelente pase para touchdown que capturó el recibidor Jimmy Graham para que los ´Empacadores´ se acercaran un poco más en la pizarra (34-13).

El mariscal Rodgers volvió a responder en el último cuarto con un excelente pase para touchdown, el segundo del equipo en cuatro minutos, para pegarse 34-20 con ocho minutos por jugar todavía.

Para Rodgers fue su pase para TD número 40 en partidos de postemporada.

Empero, con un minuto por jugar el recibidor Richard Sherman interceptó un pase de Rodgers pegado a la zona de anotación que sentenció el triunfo del conjunto californiano.

La franquicia de California buscará su sexto título ya que se ha coronado en 1981, 1984, 1988, 1989, 1994, con una derrota en la final en 2013.

Previamente, en Kansas City, el mariscal Patrick Mahomes fue de nuevo el héroe del partido con 23 pases completados de 35 para 294 yardas y tres touchdown y los Chiefs se impusieron 35-24 a los Titanes.

Los Titanes no perdieron tiempo y al final del primer parcial arrancaron temprano al frente 10-0 por un touchdown de cuatro yardas de Derrick Henry.

