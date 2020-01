Municipal será patrocinado por una importante marca de gorras

Los rojos de Municipal anunciaron a través de sus redes sociales que tendrán un convenio con una famosa marca de gorras.

Se trata de New Era Cap Company, una empresa dedicada en su totalidad a gorras y gorros y lo distribuyen a gran cantidad de equipos.

El club rojo anunció a través de sus redes sociales que se vienen sorpresas con la famosa marca de gorras.

Una de las marcas más reconocidas

New Era es la compañía de gorras de mayor prestigio a nivel mundial con oficinas centrales en Buffalo, Estados Unidos.

También cuentan con oficinas en Nueva York, en total cuentan con aproximadamente 326 trabajadores.

El valor de la empresa ronda entre 1 y 2 billones de dólares y anualmente generan aproximadamente 9 millones de dólares en ventas.

Equipos de gran relevancia entre sus filas

La reconocida compañía patrocina a todos los equipos de la MLB, NFL, MLS, NBA y otros campeonatos que se disputan en tierras estadounidenses.

Dicha marca brinda los accesorios a todos los equipos para viajes y darles una mayor comodidad y estilo.

Además, genera líneas especiales de accesorios dependiendo de la época del año, ya sea Navidad, Pascua, San Valentín, etc.

Step up your look with the NFL Wordmark Logo collection. Available in select teams at https://t.co/L1vQnrgqIO pic.twitter.com/vSFguIr5jk — New Era Cap (@NewEraCap) January 10, 2020

Varios equipos de futbol reciben dichos productos, dos de ellos juegan en el futbol inglés.

Se trata del Manchester United y el Tottenham Hotspur, que reciben accesorios de dicha compañía.

Por su parte en el futbol mexicano, el Santos Laguna es el único equipo que es patrocinado por la compañía ya mencionada.

Con la confirmación de Municipal, sería el primer equipo en Centroamérica en ser patrocinado por la reconocida marca, algo que los aficionados vieron de una manera positiva.

Varios aficionados recibieron de gran manera la noticia de Municipal:

“Que buena noticia”

“Vistan a Municipal como un grande”

“No me importa que sea, pero lo quiero”

Son algunos de los comentarios de aficionados rojos a través de redes sociales, mostrando su contento por la gran noticia.