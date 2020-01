Jorge Vargas borra su pasado crema de las redes sociales

La contratación de Jorge Vargas, como nuevo jugador de Municipal, ha generado divisiones en las opiniones de los aficionados del 31 veces campeón de Liga Nacional.

El principal punto del debate es la procedencia de Vargas: Comunicaciones, su archirrival.

No habían pasado algunos minutos desde que la institución edil confirmó a Jorge Vargas, seleccionado nacional, para jugar con los escarlatas y las redes sociales se invadieron de comentarios positivos y negativos con relación al futbolista, que en el recién pasado torneo participó con los albos.

Jorge Vargas y los comentarios que circulan tras su traspaso a los rojos

Jonathan Marroquin: Vamos Vargas con todo. No importa tu pasado ahora a defender con todo, los colores del glorioso Municipal.

Lucky Perez: Deberían dar oportunidad a los de las fuerzas básicas, es más, deberían crear y formar jugadores…. en lugar de reciclar….. Por eso no prospera nuestro fútbol!! Triste!!!

Reyes Emanuel: No juzguen a ningun jugador antes de ver como suda la camisola, recuerden cuantos odiaron al Gambeta cuando nos metió ese gol en la final!

Walter Betancourth: Será posible que no habrán jugadores en algún otro lugar espero equivocarme y de repente me calle la boca pero Municipal no es cualquier institución es el mas grande de Guatemala.

Lstr Diaz: Solo les muestro esto para que vean que ya empezó a respetar al club eliminando todo con las enfermeras.

#Clausura2020 | Tras su salida de @CremasOficial, se habló de que el futbolista Jorge Vargas, tenía un arreglo verbal con @CD_Guastatoya, pero hoy, @Rojos_Municipal confirma la llegada al equipo capitalino. pic.twitter.com/Ywazk7ZnrD — Deportes Publinews (@Deportes_PN) January 3, 2020

Borra su antepasado de las redes sociales

Como primer medida tomada por el nuevo futbolista de Municipal, Jorge Vargas, borró de su cuenta de Instagram todo registro que lo ligara con Comunicaciones.

Hasta el momento, en su cuenta personal ya no existen fotos de Vargas vestido de blanco.

Solo ha dejado fotografías que muestran su pasado por Guastatoya y Selección Nacional de Guatemala.

Así aparecen las redes sociales del futbolista Jorge Vargas tras ser anunciado con @Rojos_Municipal para el #Clausura2020. Vargas llega procedente de @CremasOficial pic.twitter.com/RhgszFKyRt — Deportes Publinews (@Deportes_PN) January 3, 2020

Jorge Vargas dos años con Municipal

El conjunto edil confirmó a Vargas con la institución por dos años.

Es decir, el exjugador albo pasará con los rojos el 2020 y 2021, que cubre los torneos Clausura 2020, Apertura 2020, Clausura 2021 y Apertura 2021.

Vargas es un futbolista formado en las fuerzas básicas de los cremas.

Posteriormente tuvo un paso por Comunicaciones B, de Liga Primera División, para luego dar el paso a la Liga Nacional, con su paso por Guastatoya.

Más adelante regresó al equipo principal de Comunicaciones. Y tuvo un genial año 2019 con Selección Nacional de Guatemala.

A partir del 18 de enero defenderá los colores de Municipal.