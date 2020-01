Futbolistas del Barcelona se despiden de Ernesto Valverde

Ayer por la tarde se hizo oficial la destitución de Ernesto Valverde como director técnico del Barcelona.

Su lugar lo tomó el técnico cántabro, Quique Setién, quién este día fue presentado de manera oficial como el nuevo estratega blaugrana.

Varios futbolistas del primer equipo y del Barça B, aprovecharon para dedicarle palabras de agradecimiento al ahora extécnico blaugrana.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020