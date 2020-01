Ya se conocen los finalistas de la conferencia americana y nacional en la NFL

Ayer se disputaron los últimos dos encuentros de rondas divisionales con trepidantes duelos.

Terminados los enfrentamientos quedaron definidos los cuatro equipos que lucharán por ganar la conferencia americana y nacional.

Los campeones de conferencia se enfrentarán en el Superbowl LIV que se disputará el 2 de febrero, Jennifer Lopez y Shakira cantarán en el show de medio tiempo.

According to American news site, Jennifer Lopez & Shakira are not currently getting along in preparation for the SuperBowl, due to the fact that Shakira wasn't initially part of the show.

The singers will likely only come together at the end of the performance due to the length. pic.twitter.com/nwzNHMOarG

— Pop Radar (@ThePopRadar) January 12, 2020