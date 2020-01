Comunicaciones oficializa a su penúltimo refuerzo para el Clausura 2020

View this post on Instagram

Hoy tengo que despedirme de una institución que me abrió las puertas para venir a este hermoso país. Agradezco a todos por todo el apoyo que me brindaron en cada juego. Gracias a la gente de Gudja que siempre me apoyaron, a sus directivos, personal técnico y compañeros por la confianza. Espero no haberlos defraudado. Les deseo lo mejor por lo que resta de este torneo. Parte de mi corazón se queda aquí con ustedes. Siempre apoyaré y seré un fiel seguidor de Gudja united a donde quiera que vaya. Today I have to say goodbye to an institution that opened the doors to come to this beautiful country. I thank Everyone for all the support they gave me in each game. thanks to the people of Gudja who are always going to support, to their directive, technical staff and partners for the confidence. I hope I have not let you down. I wish you the best for the rest of this tournament. Part of my heart stays here with you. Il will always support and be a faithful follower of Gudja united anywhere i go Oggi Devo dire addio a Una istituzione che mi ha dato l'opportunita di venire in questo bellissimo paese. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno dato tutto il loro sapporto e la loro fiducia. Specialmente la gente di Gudja che hio sapportero sempre, la loro direttiva, il personale tecnico e ai partner. Spero che non vio deluso. Vi Auguro tutto il meglio per il resto di questo torneo. Parte del mio cuore rimane qui con voi. Vi sosterro sempre e saro un fedele seguace di Gudja United ovunque io vado. #GUDJAUNITED #ticoenmalta #puravida #adidasfootball #keepmovingforward 🇨🇷🦁💪🏾