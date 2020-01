VIDEO. Sergio "Kun" Agüero supera a Thierry Henry en esta estadística

El fin de semana para el Manchester City y Sergio "Kun" Agüero fue muy productivo en cuestión de equipo e individual.

Los citizens lograron una gran goleada sobre el Aston Villa, los dirigidos por Guardiola ganaron 1-6 sobre el Villa.

Agüero tuvo una gran actuación con un hat-trick y el balón para casa, además superó a Henry como máximo goleador extranjero en la Premier League.

El Manchester City goleó 6-1 al Aston Villa y se colocó segundo en la clasificación de la Premier League, aunque a 14 puntos del líder destacado Liverpool, que además tiene un partido menos.

Dos goles del argelino Riyad Mahrez (18 y 24), un triplete del argentino Sergio 'Kun' Agüero (28, 57 y 81) y un tanto del brasileño Gabriel Jesus (45+1) sirvieron para que el equipo entrenado por Pep Guardiola certificase una de las actuaciones más convincentes de la temporada.

Los 'Villanos' lograron el tanto del honor al transformar un penal en el descuento el holandés Anwar El Ghazi (90+1).

Well done guys, another win👏🏻 Congratulations brother @aguerosergiokun , a legend dressed in blue 🔵 the net thrasher ⚽ 👊🏻 let's go for more🤘🏻 pic.twitter.com/7WAniVX1Xe

— Nicolas Otamendi (@Notamendi30) January 12, 2020