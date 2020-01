Carles Aleñá no vería con malos ojos jugar en el Real Madrid

El Real Madrid se encuentra actualmente en Arabia Saudí disputando la Supercopa de España.

Los merengues derrotaron ayer al Valencia con un cómodo 3-1 y mostrando un gran futbol durante los 90 minutos.

Las anotaciones para los dirigidos por Zinedine Zidane fuero por parte de: Toni Kroos, Isco y Luka Modric; Dani Parejo descontaría para el Valencia.

El actual centrocampista del Betis, Carles Aleñá ha dado de que hablar luego de dar declaraciones que no gustarán al barcelonismo.

Aleñá, quién es canterano blaugrana, no descartó jugar para el Real Madrid, aunque tampoco afirmó que le gustaría jugar con dicha institución.

En declaraciones al programa “El Larguero” de la Cadena Ser el centrocampistas no cerró las puertas a la posibilidad de vestirse de blanco.

