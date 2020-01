VIDEO. Mourinho se roba el show, fue amonestado por espiar al rival

La Premier League volvió a la actividad este 1 de enero, con grandes partidos y sobre todo grandes goles.

Uno de ellos fue el anotado por el atacante iraní, Alireza Jahanbakhsh en el encuentro entre el Brighton y Chelsea.

El exjugador del AZ Alkmaar anotó un sensacional gol de chilena cuando el partido estaba cerca de finalizar y puso el empate.

El polémico técnico portugués siempre se ha caracterizado por dar de que hablar fuera de la cancha.

Esta vez no fue la excepción y fue apercibido por una acción pocas veces antes vista.

Mourinho fue amonestado por espiar los apuntes tácticos del cuerpo técnico del Southampton en el partido que se dio esta mañana.

El portugués habló en zona mixta luego que finalizó el encuentro y sus palabras no pasaron desapercibidas.

Mourinho aseguró que fue amonestado por ser grosero, pero sus palabras subieron de tono.

Jose Mourinho on his yellow card after spying on Southampton's tactics: "I think the yellow card is fair because I was rude, but I was rude to an idiot!"

