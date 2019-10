VIDEO. Alejandro “Gambetita” Díaz dice que las peleas “son cosas del futbol”

El atacante argentino Alejandro Díaz le dio esta tarde a Municipal una victoria sobre el cuadro de Xelajú Mario Camposeco al marcar el segundo tanto en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Durante la conferencia de prensa, se le consultó a “Gambetita” acerca de la batalla campal y el espectáculo bochornoso que dieron los futbolistas de ambos equipos tras el gol de Rudy Barrientos.

“Creo que pasa en todos lados. Son cosas del futbol. Peleas habrá en cualquier lado. No digo que esté bien, pero pasa hasta en el futbol europeo”, aseveró el extranjero escarlata.

Además dijo: “Ellos (jugadores de Xela) se me vinieron encima. Tampoco nos íbamos a dejar pegar. Nosotros íbamos a separar”.

Luego, comentó que “yo tampoco me quise meter en el problema porque tengo tres amarillas y no quería que me sancionaran injustamente”.

Horacio González: “Como país no queremos más violencia”

El técnico de los súper chivos también compareció ante los medio y dejó estas frases con relación a los problemas suscitados entre sus futbolistas y los de Municipal.

“Como país no queremos más violencia”.

“Nosotros somos figuras públicas, y como tal, tenemos que tener ese profesionalismo”.

“Ojo, ¿en quién tenemos las manos de nuestro futbol? La violencia llama más violencia”.

“Nosotros como líderes tenemos que ser ejemplo”.

“Me da mucha tristeza ver celebrar ese tipo de goles. Creo que nos seguimos engañándonos a nivel local. Por eso nos pasa lo que nos pasa en el plano internacional”.

“Nosotros tenemos, como técnicos, que orientar al jugador y prever este tipo de situaciones".

José Carlos García: “Ellos comenzaron el problema y los más perjudicados fuimos nosotros”

El portero mundialista sub 20, José Carlos García también dio la cara respecto a lo ocurrido en el estadio El Trébol y cargó contra Carlos Alvarado, uno de los principales jugadores que iniciaron dicha batalla cmapal.

“Él (Carlos Alvarado) siempre ha sido malintencionado. Él tiene que dar ejemplo porque es profesional”.

“Ellos comenzaron el problema y los más perjudicados fuimos nosotros”.

“Somos profesionales y no podemos hacer este tipo de espectáculos”.

“Nosotros (jugadores de Xela) y Municipal tenemos que darle una disculpa a la afición. Mil disculpas esperamos que no vuelva a pasar”.

Sebastián Bini: “Es lamentable lo que pasó. Es una vergüenza”

El técnico rojo también fue cuestionado por el mal ejemplo dado esta tarde en el estadio edil. Estas son algunas frases que dio durante la conferencia de prensa post partido.

“Es lamentable lo que pasó hoy. Es desastroso y es una vergüenza”.

“Nosotros somos los más perjudicados. Porque en ningún momento quisimos entrar en esa pelea o disputa. Y terminamos sancionados con mucha gente para partidos próximos que son muy importantes”.

“Fue penal y el árbitro nos lo cobró. Al que hizo el penal no le sacó tarjeta, y tuvieron que expulsarlo”.

“Fue algo que es la primera vez que nos pasa aquí (estadio El Trébol)”.

Imágenes que le dan la vuelta al mundo

Este negro capítulo para el futbol guatemalteco, y que es noticia a nivel mundial, dejó ocho expulsados: seis futbolistas y dos técnicos.

Carlos Alvarado, Juio Fajardo y Sebastián Bini (DT) por Municipal.

Edward Santeliz, Álvaro García, Gonzalo Vivanco, Wilson Godoy y Horacio González (DT) por Xelajú.

*Se espera el acta arbitral donde cabe la posibilidad de que sean más los afectos.