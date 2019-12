VIDEO. Maximiliano Lombardi luce frustrado tras la eliminación en el Clásico 310

Amado por unos y odiado por otros, Maximiliano Lombardi habló del dolor que le causa la eliminación de Comunicaciones tras el Clásico 310.

El centrocampista de Comunicaciones se detuvo a hablar con los periodistas luego de salir del camerino.

Su semblante no era el mejor y no era para menos, luego de que su equipo no pudo sellar el pase a la final del Torneo Apertura.

VIDEO. Agustín Herrera es sacado de emergencia del estadio tras el Clásico 310 Los bomberos trasladaron de emergencia al jugador y será sometido a exámenes.

La serie quedó igualada 1-1, los rojos ganaron 1-0 en la ida con gol de Alejandro Díaz y los cremas lo hicieron con un tanto de Michael Umaña.

Sin embargo, el cuadro escarlata avanzó por haber terminado en mejor posición al final de la fase de clasificación.

Fue segundo con 40 puntos, un más que los albos, que fueron terceros.

Las palabras de Maximiliano Lombardi

Previo a abordar el bus que lo sacaría del estadio Doroteo Guamuch Flores, Lombardi expresó lo que sentía:

"Cada toque nuestro era falta, ¿ustedes vieron cómo salió Agustín?, el golpe que tiene en el ojo, ese penalti no lo marcó", expresó.

Esto, al referirse a que Agustín Herrera tuvo que ser trasladado a un centro asistencial tras un choque con el portero Kénderson Navarro.

"Hay cosas que quedan a la vista, ya no queda más nada para decir. Son hechos puntuales", dijo.

Y continuó: "Sale al área chica, iba con los pies a la cabeza, por más que sea el arquero no va por el balón".

Además, indicó que no sellaron el pase a la final porque no tuvieron la suerte de que el balón entrara.

Así celebra Sebastián Bini, técnico de Municipal la clasificación a la final del #Apertura2019 tras empatar en el global 1-1 ante Comunicaciones. Los ediles clasificaron por la posición de la tabla. @Deportes_PN ⁦@PublinewsGT⁩ pic.twitter.com/5PM8QKUujf — Omar Solís (@OSolis_PN) December 22, 2019

"Son cosas que a uno también le duelen. Perdimos por un detalle en el partido pasado y hoy lo pagamos con la tabla".

"No estamos conformes porque queríamos pasar, porque somos un equipo grande y teníamos que meternos a la final", agregó.

#Clásico310 | Maximiliano Lombardi tuvo fuertes comentarios contra el trabajo arbitral encabezado por el central Amner Escobar. Vía: @MSandoval_EUD 👉 https://t.co/nWBPZyRQAc pic.twitter.com/htmVYUaCKf — Deportes Publinews (@Deportes_PN) December 22, 2019

"Estamos muy dolidos, no sé que va a pasar ahora pero ojalá este equipo pueda estar donde merece, que es ser campeón, porque es el mejor equipo del país", continuó.

"Al equipo le faltó hacer el segundo dos. Ellos tuvieron la suerte que en el primer partido la metieron y nosotros ahora cuántas tuvimos ?"

"El balón no entró, qué vamos a hacer, pero creo que se hizo todo y no se pudo hacer el segundo gol", finalizó.