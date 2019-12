VIDEO. Cristiano Ronaldo sufrió cuando le colgaron la medalla de subcampeón

La reacción de Cristiano Ronaldo se hizo viral pues mostró su decepción al recibir la medalla de subcampeón. Mira el video.

Sin lugar a dudas el crack de la Juventus pasó un trago amargo este domingo al perder la Supercopa de Italia ante la Lazio.

Este supuso un duro golpe para la estrella portuguesa, que debió conformarse con el segundo lugar.

Y es que no había pasado mucho tiempo de haber recibido la presea, cuando CR7 se la quitó casi de inmediato.

Esto fue aprovechado por los miles de detractores de Cristiano Ronaldo, quienes lo criticaron duramente.

Aunque millones también lo defendieron y dijeron que eso no hace que sea uno de los mejores del mundo.

El Lazio dio la sorpresa y se proclamó campeón tras vencer por 3-1 a la Juventus, en Riad, Arabia Saudí.

El español Luis Alberto (minuto 16), el bosnio Senad Lulic (73) y Danilo Cataldi (90+4) firmaron los goles del equipo de la capital.

Mientras que el argentino Paulo Dybala (45) había igualado provisionalmente para la "Vecchia Signora".

La segunda amarilla al uruguayo Rodrigo Bentancur hizo que la Juventus terminara con diez hombres.

El Lazio, que el 7 de diciembre ya ganó a la Juventus en la Serie A, suma así su quinta Supercopa de Italia.

Ronaldo is not a fan of being second 🥈🙅‍♂️pic.twitter.com/3Hp05ZFknT

— Goal (@goal) December 22, 2019