Cristiano Ronaldo se vuelve tendencia con su primer doblete de la temporada 

El crack de la Juventus, Cristiano Ronaldo, reventó las redes sociales con sus dos goles. Mira los videos.

Y es que la Juventus se posicionó líder provisional de la Serie A gracias a los dos tantos de CR7, a espera de que juegue el Inter.

La Juve derrotó 3-1 al Udinese, en el marco de la fecha 16 de la liga italiana.

El astro portugués adelantó pronto a los suyos (9) y marcó el segundo en los últimos 10 minutos del primer tiempo (37).

Leonardo Bonucci (45) cerraría la goleada y el argentino Ignacio Pussetto (90+4) haría el tanto de la honra del Udinese.

La "Vecchia Signora" suma 39 puntos, tan solo uno más que el conjunto dirigido por Antonio Conte.

Con su derrota en Turín, el Udinese no escapa de la zona comprometida de la clasificación y cae al lugar 17 con 15 unidades.

Además, con sus dos dianas, Cristiano Ronaldo da un empujón a sus registros goleadores de esta temporada.

El luso suma 7 goles en la Serie A, muy lejos de los 17 celebrados por el punta de la Lazio Ciro Immobile.

Sin embargo, con sus tantos acalló un poco las críticas que ha recibido últimamente por su falta de gol.

Mirad como está parado entre los centrales como si la jugada no fuera con él. De repente engaña, mete el desmarque, gana en velocidad y definición perfecta con la zurda.

A la misma hora que la Juventus, el Atalanta cayó 2-1 en Bolonia.

Con esta derrota el Atalanta se ubica sexto con 28 puntos, ocho más que el Milan que empató 0-0 contra el Sassuolo.

Great victory today with a strong perfomance from the team!💪🏽#forzajuve #finoallafine pic.twitter.com/FPNrXRDITS

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 15, 2019