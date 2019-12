Ancelotti regresa al futbol inglés con el Everton

Esta mañana se hizo oficial la contratación de Carlo Ancelotti con el Everton, regresando así a Inglaterra muchos años después.

Ancelotti dirigió al Chelsea hace algunos temporadas y es recordado con mucho cariño por los aficionados blues.

La misión del técnico italiano es recuperar la mejor versión del Everton que necesita salir de los últimos puestos de la liga inglesa.

La llegada del italiano a o Merseyside ha sorprendido mucho, Juventus, AC Milan, Chelsea, París Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Münich y Nápoles han sido los equipos que ha dirigido previamente.

A los 60 años se arriesga en el Everton, Ancelotti cuenta con una excelente carrera como director técnico en el que figuran tres Ligas de Campeones dos con el Milan (2003, 2007), una con el Madrid (2014) y cuatro ligas.

El italiano regresa a un país que ya conquistó en su paso por el Chelsea (2009-2011), con un doblete Premier League-Copa de Inglaterra en 2010 gracias a las leyendas Frank Lampard, John Terry y Didier Drogba.

El técnico se manifestó a través de redes sociales y dice estar muy contento por dirigir a un club con tanta historia como lo es el Everton.

Ancelotti firmó con los ‘toffies’ hasta 2025 y el nuevo proyecto del club girará en su entorno.

Excited to share the news that I am joining Everton FC. I am delighted to be back in the Premier League and to be part of this historic club. Thank you for your trust in me. #WelcomeMrAncelotti #EFC #COYB pic.twitter.com/13yhM5iHnK

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) December 21, 2019