El Leicester City vence al Everton en el primer partido del año de la Premier League

En el marco del primer partido del 2019 en la Premier League, el Leicester City se hizo este martes con la victoria tras derrotar por 1-0 al Everton en calidad de visitante, con un solitario gol del delantero inglés, Jamie Vardy.

La estrella de los “Foxes”, figura indiscutible del insólito título conseguido por el conjunto de Leicester en la temporada 2015-2016, anotó el único tanto del partido al minuto 58, tras un error de la defensa del Everton.

FULL-TIME Everton 0-1 Leicester

Jamie Vardy’s second-half strike makes it 3 wins from 4 for @LCFC, lifting them to 7th#EVELEI pic.twitter.com/eZ3kjP2wOE

— Premier League (@premierleague) January 1, 2019