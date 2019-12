El VAR, la gran polémica en el empate del Barcelona y Real Sociedad 

El Barcelona pedirá a la Real Federación Española de Futbol (RFEF) una explicación de por qué el VAR no ha intervenido en el posible penalti sobre Gerard Piqué.

El cuadro culé no pudo ante la Real Sociedad y empató a dos goles previo a disputarse el clásico español (miércoles 18 de diciembre).

Pero los grandes protagonistas de dicho empate son el árbitro Alberola Rojas y el Video Assistant Referee (VAR).

Gerard Piqué y la jugada que causó polémica

Se jugaba el minuto 92, y Gerard Piqué fue hasta el área de la Sociedad a buscar el gol de la victoria.

En ese momento, Luis Suárez levantó un centro y la fue a buscar el central español, que fue sujetado por Llorente y cayó en el área grande.

El central no vio la jugada pero tampoco el VAR entró en escena para revisar dicha jugada.

🔴🎙Sergio BUSQUETS: "El PENALTI sobre PIQUÉ es CLARÍSIMO. Creo que lo ha VISTO y NO lo ha QUERIDO PITAR". #LaLiga pic.twitter.com/7z0s5f3cBg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 14, 2019

Pero sí lo había hecho a los 12 minutos cuando Rojas marcó un penalti a favor de la Real Sociedad en una jugada similar.

Y que significó el 1-0 parcial para los de Anoeta.

En dicha acción fue Busquets el que agarró a Llorente de la camiseta en un saque de esquina.

📺 El Barcelona pidió penalti sobre Piqué en el descuento. No hay nada. Llorente agarra a Piqué y Piqué a Llorente. El VAR no entra a valorar la acción al ser un agarrón mutuo. ✅ pic.twitter.com/psEDvfRXDu — Archivo VAR (@ArchivoVAR) December 14, 2019

Barcelona pedirá una explicación

Según el periodista español, Alfredo Martínez, de la radio Onda Cero, el Barcelona enviará una carta a la Real Federación Española de Futbol para pedir una explicación del por qué el VAR no entró en escena en la jugada de Piqué.

🚨El Barcelona va a enviar una carta a la @rfef pidiendo explicaciones de por qué el VAR no ha intervenido en el posible penalti sobre Piqué 🎙Informa @Alfremartinezz #Radioestadio pic.twitter.com/gurmju6Gns — Radioestadio (@Radioestadio) December 14, 2019

Esto dijo Ernesto Valverde

Al final del partido, se le preguntó al técnico del Barcelona lo relacionado a la jugada polémica.

“Yo creo que el árbitro lo ha revisado. Se lo he dicho al cuarto árbitro. Desde el banquillo no hemos visto gran cosa”, dijo Ernesto Valverde.

Y añadió: “Intuimos que el primero no ha sido y el segundo sí, pero los de la Real dirán lo contrario. No lo he visto por televisión”.

🚨CARTA DE BARTOMEU POR EL VAR | Informa @SiqueRodriguez ➡️El Presidente del Barcelona ha enviado una carta a Rubiales para quejarse del VAR

➡️No entiende la aplicación del VAR, no entiende que no haya entrado en la acción de Piqué

➡️Iniciativa personal del propio Bartomeu pic.twitter.com/CE49xtc9sn — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 14, 2019

Empate a dos goles previo al clásico español

El Barcelona igualó 2-2 contra la Real Sociedad en Anoeta.

Mikel Oyarzabal (12’) y Alexander Isak (62’) marcaron para los locales; Antoine Griezmann (38’) y Luis Suárez (48’) para los visitantes.

Barcelona actualmente es líder con 35 puntos, pero el Real Madrid le sigue con 34 unidades a falta de que juegue este domingo en Valencia (14:00 horas de Guatemala).

Todo esto ocurre a pocos días de llevarse a cabo el clásico español, el miércoles 18 de diciembre a las 13:00 horas de Guatemala por la fecha 10.