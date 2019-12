La Concacaf anuncia a su 11 ideal y hay cuatro seleccionados de Guatemala

Una grata sorpresa causó este lunes la Liga de Naciones de la Concacaf, al anunciar que cuatro jugadores de la Selección Nacional de Guatemala, integran el 11 ideal.

Y es que el rector del futbol regional dio a conocer a los 11 ideales de cada una de las ligas de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Así, en la Liga C, que fue en la que participó la selección nacional, aparecen cuatro guatemaltecos.

Cabe recordar que la azul y blanco tuvo la mejor actuación de la última década, en una competición oficial.

Después de que le fue levantada la suspensión, pudo competir en la Liga C de la Liga de Naciones.

La bicolor ganó los cuatro partidos que sostuvo, ante Anguila y Puerto Rico.

Fue precisamente gracias a sus abultados marcadores que la Concacaf resaltó la labor de cuatro de sus integrantes.

Y son: Stheven Robles, Alejandro Galindo, Marvin Ceballos y Danilo Guerra, los destacados en el 11 ideal de la Liga C.

Guerra, de Municipal, fue además el máximo goleador de la azul y blanco con seis anotaciones.

Por detrás se ubicaron Galindo (Comunicaciones) y Ceballos (Leones Negros de Guadalajara).

Otro de los datos que sobresalen este año para la selección nacional, es su ascenso en el ranquin FIFA.

Y es que en la publicación de noviembre, la bicolor apareció en la posición 130.

Con ello mostró uno de sus mejores progresos al escalar 19 casillas con respecto al ranquin anterior.

Esto anima a la azul y blanco, de cara a los compromisos que sostendrá en 2020.

#CNL Team of the Tournament!

Who would you name captain? 🤔 pic.twitter.com/xCJaKs04rx

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) December 9, 2019