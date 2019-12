La elegancia de los futbolistas en la alfombra roja de la gala del Balón de Oro

El argentino, Lionel Messi conseguirá esta tarde su sexto Balón de Oro, entregado por France Football.

Messi ganó la liga la en este 2019, además de ser el máximo goleador de la liga y Champions League.

Además de ser el máximo asistente en ambas asistencias, siendo el que más genera en ese rubro.

La elegancia fue la que se hizo presente en la gala del Balón de Oro 2019 que se entregará en Francia.

Sofía Jakobson y Kosovare Asllani fueron las primeras en arribar a la gala.

Las jugadoras del CD Tacón y de la Selección de Suecia están nominadas a ganar el Balón de Oro femenino.

Posteriormente llegaría al lugar el goleador del Bayern Munich, Robert Lewandowski.

Acompañado de su espsosa, Anna Lewandowska, el polaco espera quedar entre los 5 primeros lugares del premio.

El polaco finalizó como máximo goleador de la Bundesliga la campaña pasada.

Uno de los principales ausentes en la gala fue el goleador de la Juventus, Cristiano Ronaldo.

Según filtraciones el portugués no asistió porque recibiría el MVP a mejor jugador de la liga italiana.

Otros afirman que el portugués habría sido informado que no ganaría el premio, por lo que optaría por no asistir a la gala.

Los jugadores del Barcelona que están nominados se hicieron presentes en la gala celebrada en Francia.

Liderados por Lionel Messi, esperan que la estrella del club blaugrana consiga su sexto Balón de Oro.

Antoine Griezmann, Marc-André Ter Stegen, y Frenkie de Jong, también están entre los nominados.

MESSI, MESSI, MESSI…

