El Real Madrid tendrá equipo femenino

➡️ FIN DE TEMPORADA ‼️ ⚽️🌪🖤2️⃣0️⃣✨ Un año más lejos de mi casa, un año más asumiendo el reto de jugar en primera, de defender los colores de un grandísimo club @madrid_cff ! Hoy me queda agradecer en primer lugar a mi familia por su apoyo incondicional, quienes en los momentos más difíciles me dan aliento y su amor; a Dios porque me abre siempre oportunidades para seguir soñando, al club por la confianza tanto la directiva (Alfredo, Santiago, Andrés) y al cuerpo técnico (Blanca, Agus, Viti, César, Álex, Charlie, Julio, Óscar y Manolo) y principalmente a mis compañeras de equipo que día a día en los entrenamientos me hicieron mejor jugadora y mejor persona y con quienes compartí muchísimas risas y algunas lágrimas también. Gracias al fútbol por ayudarme en los momentos más difíciles de mi vida y devolverme la sonrisa y la ilusión cuando pensaba que la había perdido. Gracias a ustedes también, los que me escriben, me siguen, me empujan día a día a ser mejor y apoyan mi carrera. HASTA LA SIGUIENTE TEMPORADA ❤️