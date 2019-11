Conoce qué canales transmitirán el amistoso entre Guatemala y Antigua & Barbuda

La Selección Nacional de Guatemala jugará este jueves a las 13:00 horas su último compromiso del 2019 ante Antigua y Barbuda.

Y lo hará en el estadio Israel Barrios de Coatepeque, Quetzaltenango.

El juego será transmitido por la televisión abierta y por cable.

Albavisión será la encargada de transmitirlo en tv abierta.

En tanto, el canal 6 de Tigo Sports lo hará en cable y en alta definición.

Además, habrá transmisión radial por el 89.7 FM de Emisoras Unidas llevará los mejores momentos con Kike Rodríguez, Gabriel Tiul, Edson Aldana y Mynor Sandoval.

Asimismo, el duelo entre guatemaltecos y antiguanos tendrá la mejor cobertura en redes sociales de Publinews con Omar Solís y en Emisoras Unidas.

El compromiso servirá para que los seleccionados se despidan del 2019 ante los aficionados en Coatepeque, que por primera vez, tendrá un juego de categoría mayor con la bicolor.

Guatemala culminó su participación en la Liga de Naciones Concacaf como líder del grupo C de la Liga C, por lo que obtuvo su derecho de ascenso a la Liga B, la cual será el próximo año.

Además, nuestra selección continúa en camino para la Copa Oro 2021.

Guatemala conocerá próximamente a su rival para el primer play-off de los dos que deberá jugar.

En la primera eliminatoria directa lo hará ante una de las selecciones que terminaron en las segundas posiciones de la Liga B: Guayana Francesa (A), Montserrat (B), Guyana (C) y San Vicente y las Granadinas (D).

Si la bicolor avanza, le esperará una de las que fueron tercer lugar de la Liga A: Cuba (A), Bermudas (B), Trinidad y Tobago (C), y Haití (D).

Four @GoldCup spots still need to be filled. Here are the teams competing in the #CNL playoff!

Round 1 👇

Barbados 🇧🇧

Bahamas 🇧🇸

Guatemala 🇬🇹

Guadeloupe 🇬🇵

French Guiana 🇫🇷

Montserrat 🇲🇸

Guyana 🇬🇾

SVG 🇻🇨

Round 2 👇

Cuba 🇨🇺

Bermuda 🇧🇲

Trinidad & Tobago 🇹🇹

Haiti 🇭🇹

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 20, 2019