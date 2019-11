Conoce el nuevo objetivo de Amarini Villatoro en la Liga de Naciones Concacaf

El técnico de la selección de Guatemala, Amarini Villatoro, tiene un nuevo objetivo tras finalizar su participación en la primera Liga de Naciones Concacaf 2019, donde logró el ascenso a la Liga B.

El equipo de Villatoro sumó 12 puntos luego de sus cuatro victorias ante Anguila y Puerto Rico; dos ante cada selección tanto de local como visitante.

Además el tema de goleo fue impecable para los seleccionados: 25 a favor y cero en contra: una cifra histórica para nuestra realidad e historia.

Pese a que aún no hay charlas para definir la continuidad de Villatoro al frente de la bicolor, el estratega ya piensa en su siguiente objetivo: ascender a la Liga A.

Añadió: “Los juegos que vendrán serán más complicados y tendrán más peso histórico debido a las condiciones y calidad de los equipos”. “Nosotros tenemos que seguir mejorando”, recordó.

Al ser consultado sobre la continuidad, el estratega guatemalteco se limitó a decir: “Ni a la gente que me maneja le he respondido este tema y les advertí que no se me molestara en estos días porque hay que estar de lleno en el trabajo”.