El técnico portugués José Mourinho dirigirá al club que rechazó varias veces   

El técnico José Mourinho fue confirmado como el sustituto de Pochettino en el Tottenham este miércoles.

Pero las redes sociales y medios de comunicación internacionales recuerdan de inmediato las dos veces que el técnico portugués rechazó el dirigir al que hoy es su nuevo equipo.

Según AS de España, en 2007, “Mou” dejó el Chelsea, y Daniel Levy le propuso entrenar a los Spurs, sin embargo, el entrenador dijo que "no podía ir. No podía entrenar en Inglaterra durante dos años".

Luego, en el 2015 José Mourinho reconoció que jamás dirigiría al Tottenham por amor al Chelsea y por respeto a sus seguidores.

"No podría coger el trabajo porque quiero demasiado al Chelsea y a sus seguidores", dijo el exentrenador del Real Madrid.

Tottenham confirma a José Mourinho

Un día después de la destitución de Mauricio Pochettino, el Tottenham anunció este miércoles que José Mourinho tomará las riendas del equipo.

Y con ello, regresa a entrenar después de meses de impaciencia.

Mourinho, que ya fue entrenador en la Premier League, al frente del Chelsea y del Manchester United, firmó un contrato hasta la temporada 2022-2023, indicó el comunicado del club.

El portugués, de 56 años, no entrenaba desde su destitución del Manchester United, en diciembre de 2018.

Durante cinco años (2014-2019), Tottenham solo ha conocido a un técnico, Mauricio Pochettino.

El argentino (47 años) construyó pacientemente un equipo y acompañó la transformación del club con la onerosa construcción de un nuevo estadio y una final de Liga de Campeones perdida contra Liverpool en junio pasado (2-0).

Pero el idilio se rompió brutalmente el martes debido a una espiral negativa de los "Spurs", que ocupan el decimocuarto puesto, a once puntos de las plazas de Liga de Campeones.

José Mourinho: "La calidad de las infraestructuras y del equipo son estimulantes”

"Estoy muy feliz de unirme a un club que posee una gran herencia y que tiene hinchas tan apasionados", declaró el entrenador portugués.

"La calidad de las infraestructuras y del equipo son estimulantes. Trabajar con esos jugadores fue lo que me atrajo" al club, agregó.

"Con José tenemos a uno de los entrenadores más exitosos del fútbol. Pensamos que aportará al vestuario energía y fe", declaró Daniel Levy, presidente del Tottenham.

"Tiene mucha experiencia, es un gran táctico y sabe inspirar a los equipos. Obtuvo honores en todos los clubes que entrenó", destacó Levy.

Palmarés de Mou

Mourinho ha entrenado varios de los clubes de fútbol más prestigiosos de Europa, entre ellos FC Oporto (2002-2004) en Portugal.

Además del Inter de Milán en Italia (2008-2010) y el Real Madrid en España (2010-2013).

Asimismos, dirigió al Chelsea (2004-2007, 2013-2015), y el Manchester United (2016-2019) en Inglaterra.

Con información de AS y AFP