José Mourinho pide la cabeza de cuatro "pesos pesados” para volver al Madrid

El entrenador portugués José Mourinho habría puesto como condición para volver al Real Madrid, la salida de cuatro estrellas del equipo.

Y esta idea no parece desagradar al presidente del club, Florentino Pérez, que estaría dispuesto a desprenderse de estos jugadores.

Según la prensa española, José Mourinho es el candidato que más suena para regresar al Real Madrid, al que dirigiría por segunda ocasión.

Además, los medios también han señalado las condiciones del portugués, para dar el sí al equipo.

Así, el estratega habría pedido a Florentino la salida de Sergio Ramos, Marcelo, Karim Benzema y Gareth Bale.

Así, ninguno de estos jugadores continuaría vistiendo la camiseta merengue a partir del 30 de junio, si se confirma el regreso de Mourinho.

Santiago Solari mencionó que a los jugadores que, según él, no dieron la talla frente al Ajax en la Champions se los dijo de frente.

Y es que Florentino Pérez podría aceptar casi cualquier condición con tal de encontrar a un escudo protector.

Esto, debido a que la afición del Real Madrid lo responsabiliza del fracaso del equipo.

Por lo que José Mourinho puede ser la única alternativa para Pérez, luego de que Zinedine Zidane no está dispuesto a asumir la responsabilidad, de manera inmediata.

Nos diste todo, me enseñaste a vivir lo que es el Madridismo, vuelve por favor, te necesitamos. JOSÉ MOURINHO! pic.twitter.com/k5Jaxrubtl

El enojo de los madridistas no es para menos, pues los merengues terminarán la temporada con las manos vacías.

Además, la doble derrota ante su archirrival, el Barcelona, aún le duele a la afición.

Y es que el equipo azulgrana dejó sin opciones al Real Madrid, tanto en la Copa del Rey como de la Liga española.

"Los que un dia me martirizaban, cuando no este me echaran de menos y pediran mi vuelta " Jose Mourinho #PUNTO pic.twitter.com/iwAwpkED1Q

— Elena 🇺🇾 (@JihadistaDeMou) March 5, 2019