VIDEO. Inesperado protagonista roba cámaras en el México - Bermudas  

Nuevamente México sale a la luz del futbol mundial, y no precisamente por ser semifinalista de la Liga de Naciones Concacaf 2019.

Sino, por la aparición repentina de un protagonista que no estaba en los libretos principales y que ahora está de boca en boca.

Se trata el gato que invadió el terreno de juego en el duelo entre México y Bermudas, y que ha sido bautizado como “Choricito” por haberse jugado el duelo en Toluca, tierra del chorizo.

Azteca Deportes de México fue el primero en dar a conocer al tierno protagonista que se ganó suspiros anoche.

“Choricito” fue catalogado como el jugador del partido por la televisora mexicana, que también recordó que durante este año, “Jarochito” invadió el terreno de juego.

El tlacuache también fue protagonistas de la liga azteca al saltar al terreno de juego en un duelo entre Veracruz y Puebla.

Ahora, las redes sociales debaten quién es el jugador MVP del 2019.

También jugando la Liga de Naciones de Concacaf 2019, la selección de Guatemala fue foco de discusión a nivel regional.

Ya que durante el juego entre la bicolor y Puerto Rico, la yotuber Esme “la Chispuda TV” saltó al terreno de juego en apoyo a los seleccionados, según sus argumentos.

México selló anoche una participación perfecta en la Liga de Naciones de CONCACAF.

Con una difícil victoria 2-1 ante Bermudas.

Mientras que Estados Unidos goleó a Cuba 4-0, un resultado que le aseguró el pase a semifinales del torneo.

El pasado domingo, en otros partidos de la fecha 6 de la Liga A, Costa Rica logró su pase a semifinales con un empate 1-1 ante Haití.

Mientras Honduras, que ya estaba clasificada a la siguiente fase, goleó 4-0 a Trinidad y Tobago.

Joshua Sargent, a los minutos uno y 66, y Morris (26 y 39) marcaron los goles de Estados Unidos en el partido disputado en George Town, Islas Caimán.

Estados Unidos y Canadá clasificaron a la Copa Oro.

Home or abroad, near or far, thank you to @AmericanOutlaws for your support! 👏 👏 👏 pic.twitter.com/SqMO0KWttU

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) November 20, 2019