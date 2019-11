Maradona queda fuera de Gimnasia

El ciclo de Diego Maradona ha terminado con Gimnasia, sí lo confirmó el presidente del club, Gabriel Pellegrino.

Esta fue el segundo club de Maradona esta temporada, cabe recordar que estuvo en Dorados de Sinaloa.

Con el club sinaloense casi logra el ascenso. Sin embargo el Atlético San Luis dio el golpe sobre la mesa.

El paso de Maradona por Gimnasia fue poco productivo, ya que cosechó más derrotas que victorias.

Diego Maradona tomó al club en puestos de descenso y deja al club en la misma posición.

Al parecer el camino de los "lobos" es rumbo al descenso pese a tener a Maradona media temporada.

#GELP Confirma Gabriel Pellegrino en Radio La Red que Diego Armando Maradona y su CT no siguen en Gimnasia al no formar parte el ex presidente de la comisión de fútbol. pic.twitter.com/bBO4IcSCay

— Bautista (@BautiMeling) November 19, 2019