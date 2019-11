VIDEO. Max Verstappen se impone en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

El holandés Max Verstappen se impuso en una emocionante carrera al francés Pierre Gasly.

Por su lado, Lewis Hamilton acabó cediendo por sanción su tercer lugar al español Carlos Sainz Jr.

Ferrari dreamed of the podium, but ended up with a double-DNF 💔 #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/dTEeleqw9X

Verstappen, quien acarició el triunfo el año pasado en el circuito de Interlagos, se redimió en esta ocasión tras arrancar desde la pole position.

"Fue muy divertido", dijo Verstappen. "Es genial ganar la carrera. Sabíamos que teníamos velocidad a lo largo del fin de semana, así que estoy feliz de lograrlo esta vez".

Fue la tercera victoria de la temporada para el holandés de 22 años, y llegó de forma dramática y después de que resistiera ataques de varios rivales.

Who would've predicted THIS drag race before the race?! #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/slz2SdEcxt

El alemán Sebastian Vettel y Charles Le Clerc, compañeros en Ferrari, sufrieron un choque que les dejó fuera de combate.

Mientras que Gasly sorprendió al arrebatar el segundo puesto a Hamilton, seis veces campeón y relegado finalmente al séptimo lugar.

El británico venía de coronarse hace dos semanas en el GP Estados Unidos, en Austin.

Así, quedó a un título del récord de siete del alemán Michael Schumacher.

Sin embargo, en Interlagos ni siquiera pudo conformarse con subir al tercer cajón del podio.

Tras celebrar inicialmente, el piloto de Mercedes acabó bajándose poco después de concluir la carrera.

More than just points. More than a trophy. More than champagne.

Feel the emotion down at @ToroRosso 😍#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/R4m6WuLkA8

— Formula 1 (@F1) November 17, 2019