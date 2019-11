VIDEO. Lewis Hamilton conquista su sexto título mundial de Fórmula 1

El británico Lewis Hamilton ganó este domingo su sexto título mundial de pilotos de Fórmula 1 al acabar segundo en el Gran Premio de Estados Unidos, celebrado en Austin, Texas.

Hamilton, de Mercedes, queda así a un título del récord del alemán Michael Schumacher, que con siete es el piloto con más campeonatos de la historia.

El británico de 34 años llegó segundo detrás de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, en la 19na carrera de la temporada, disputada en el Circuito de las Américas, para añadir otro título a los ya conquistados en 2008, 2014, 2015, 2017 y 2018.

"No me lo pudo creer. Gracias por todo", dijo por radio Hamilton a los miembros del equipo tras cruzar la meta y superar en el palmarés al mítico piloto argentino Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón mundial.

"Es sobrecogedor, honestamente", añadió el británico. "Fue una carrera muy dura hoy. Valterri hizo un gran trabajo. Como deportista, me siento de lo más fresco. Seguiremos apretando el resto de la temporada".

Hamilton luchó por la corona

El británico luchó con determinación tras iniciar la prueba en el quinto puesto, pero no pudo darle caza a su compañero de escudería, Bottas, que salió desde la pole y finalmente se llevó la victoria.

Después de liderar en dos ocasiones durante la prueba, Hamilton fue superado por Bottas con tres vueltas para el final y luego resistió la embestida del holandés Max Verstappen para quedarse con el segundo lugar y el título mundial.

Selló su sexto título, quedando a uno de Michael Schumacher, el máximo ganador de la historia de la Fórmula 1.

"No sabía si sería posible, pero trabajé tan duro como pude aquí con mi equipo de la escudería. Mi mamá, papá, madrastra y padrastro y mi familia están aquí y es un honor estar aquí con seis títulos con esos grandes. Mi papá me dijo que cuando tenía seis o siete años nunca me rendiría y ese es el lema familiar", señaló Hamilton.

Por detrás de Schumi

Hamilton ganó cinco veces el Gran Premio de Estados Unidos desde que se disputa en el Circuito de las Américas, desde 2013. En total, el británico ahora tiene un récord de 83 victorias, 150 podios y 87 poles. Ahora está a solo 8 victorias del récord absoluto de victorias, de Michael Schumacher (93).

La carrera fue disputada bajo un clima soleado pero en una pista muy accidentada, y atrajo a multitud en un país donde la Fórmula 1 no es muy popular, incluso si su promotor es el grupo estadounidense Liberty Media.