VIDEO. El guatemalteco Mateo Llarena destaca en Daytona en Estados Unidos

Muy feliz! 4to en mi primera carrera en Daytona y un sueño cumplido…correr en Daytona gracias a @tlmusaracing y @gustavoyacaman por hacer esto posible. #porsche #pirellitires #sunocoracing #arai #daytonainternationalspeedway #hertz #transamracing #porschemotorsportsnorthamerica