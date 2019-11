Guatemala busca cerrar la Liga de Naciones sin recibir goles

La selección de Guatemala juega este sábado a las 19:00 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores

Es duelo por la cuarta fecha de la Liga de Naciones Concacaf 2019.

Su rival será el representativo de Puerto Rico, que en el partido de ida se le ganó 0-5.

#VamosGuate | Elgy Morales, director técnico de Puerto Rico: "Nosotros no tenemos nada que perder. No verán un equipo diezmado ni metido bajo el arco". 📹 @MSandoval_EUD pic.twitter.com/uL31OMKwqZ — Deportes Publinews (@Deportes_PN) November 15, 2019

Guatemala ha disputado tres duelos en este nuevo certamen de la Concacaf.

Y acumula un total de 20 goles y no ha recibido ninguno.

Por esa situación, el técnico guatemalteco, Amarini Villatoro busca en sus hombres de confianza cerrar la participación en la Liga de Naciones C con la portería en cero.

#VamosGuate | Amarini Villatoro, técnico de la selección de Guatemala, habla de los aspectos que se deben mejorar en la Selección de Guatemala". 📹 @MSandoval_EUD pic.twitter.com/t8BiuApNTp — Deportes Publinews (@Deportes_PN) November 15, 2019

Defensa impecable de Guatemala

En los 270 minutos jugados por Guatemala: Anguila (local), Puerto Rico (visitante) y Anguila (visitante), Amarini Villatoro ha utilizado a dos guardametas.

Nicholas Hagen (1 juego)

Ricardo Jerez (2 juegos)

Asimismo, ha tenido la base de los defensores Allen Yanes (3 juegos), Carlos Gallardo (3), José Pinto (2) y Stheven Robles (2).

Pinto y Robles no estuvieron presentes en el duelo ante Anguila y sus lugares fueron ocupados por José Pinto y Wilson Pineda.

La única variante que ha tenido Guatemala en la defensa durante un duelo fue el cambio de Yanes por Luis de León.

Esto ocurió el 10 de septiembre en el duelo donde Puerto Rico recibió a Guatemala.

Y que los guatemaltecos ganaron 0-5.





Probable alineación de Guatemala para Puerto Rico

Nicholas Hagen (portero); Stefano Cincotta (defensa), Carlos Gallardo (defensa), José Pinto (defensa) y Stheven Robles (defensa).

Asimismo, José Márquez, Alejandro Galindo, Rudy Barrientos, Delfino Álvarez y Jorge Vargas en la mediacancha.

El único delantero sería Luis “Salamá” Martínez.

#VamosGuate | Posible Xl ante Puerto Rico: Nicholas Hagen, Stefano Cincotta, Carlos Gallardo, José Pinto, Stheven Robles, José Márquez, Alejandro Galindo, Rudy Barrientos, Delfino Álvarez, Jorge Vargas y Luis Martínez. pic.twitter.com/II4oMCWtz4 — Mynor Sandoval (@MynorSandoval08) November 15, 2019

Amarini Villatoro habla sobre la continuidad en la bicolor

Durante la última conferencia de prensa previo al juego ante Puerto Rico, se le consultó al técnico Amarini Villatoro sobre su continuidad al frente de la azul y blanco.

Lo primero que dijo fue: "Es un tema que maneja la gente que me representa".

Añadió: "Busco cerrar bien el año y luego tocará que hablar".

Además fue firme en decir que "en estos diez días yo me he concentrado en lo que es la selección, no he pensado en eso”.