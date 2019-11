Alemania y Holanda aseguran su clasificación a la EURO 2020

Esta tarde se cerró la novena jornada de la eliminatorias europeas con miras a la EURO 2020.

Los combinados de Alemania y Holanda aseguraron su clasificación a la EURO que se celebrará el próximo año.

Por otra parte, Gales ganó y mantiene viva su esperanza de clasificar a dicha justa continental.

Los teutones sentenciaron su clasificación al derrotar por goleada al combinado de Bielorrusia.

Alemania jugó su partido con una gran intensidad y sentenciaron el partido antes de los 60 minutos.

Los goles de los teutones fueron anotados por parte de, Toni Kroos en dos ocasiones, Matthias Ginter y Leon Goretzka.

Por su parte en el mismo grupo, Holanda selló su clasificación a la próxima EURO al empatar sin goles contra Irlanda del Norte.

Los holandeses necesitaban sumar un punto, ya que los irlandeses eran sus más cercanos seguidores, por lo que una derrota hubiera complicado la clasificación.

A los 32 minutos, Steven Davis erró un penal para los irlandeses que pudo haber significado el triunfo y por ende encaminar su clasificación.

🦁 𝗕𝗔𝗖𝗞 on the big stage! #EURO2020 #TheNewWave pic.twitter.com/B7C6IY7vwa

El panorama de Gales vuelve a ser alentador, luego del triunfo contra Azerbaiyán esta mañana.

Los galeses se colocan como tercer lugar del grupo E, por detrás de Croacia y de Hungría.

Gales aún necesita una combinación de resultados para clasificar a la próxima EURO.

FT | 🇦🇿 0-2 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 | #AZEWAL

This is how Group E looks after our match in Baku.

Our attentions now turn towards today's other Group E match… #TogetherStronger pic.twitter.com/B1jJEwJ051

— Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) November 16, 2019