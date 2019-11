Bale es convocado con la selección de Gales pese a estar lesionado

El futbolista galés, Gareth Bale, sigue estando en el ojo del huracán en esta ocasión por su convocatoria con el combinado nacional de su país.

La convocatoria sorprendió a propios y extraños ya que el galés no ha sido incluido en los últimos partidos del club merengue por una supuesta lesión.

Además es baja para el encuentro que el Real Madrid sostrendrá contra el Galatasaray este miércoles.

La sorpresa se dio esta mañana cuando el técnico del combinado galés, Ryan Giggs incluyó a Gareth Bale en la lista de convocados.

Los aficiondos madridistas se sorprendieron con la convocatoria, ya que el galés no había participado en los últimos partidos.

Además Bale no se ha entrenado al parejo de sus compañeros en las sesiones de trabajo que han tenido.

❗️CYHOEDDIAD CARFAN | SQUAD ANNOUNCEMENT❗️

Here’s your Cymru squad for our final @UEFAEURO qualifying matches against Azerbaijan and Hungary later this month 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🎟👉 https://t.co/z7wY8kuZ7M #TogetherStronger pic.twitter.com/F4EsaFYY2w

— Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) November 5, 2019