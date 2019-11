Jorge Patzán nos abrió las puertas de su casa para conocerlo de cerca

Publinews se trasladó a la colonia El Milagro, en Mixco, para conversar Jorge Patzán, el máximo exponente en la historia del fisicoculturismo en Guatemala, quien con una carrera de apenas cinco años consiguió su segundo título mundial de manera consecutiva.

Daniel Patzán bicampeón del Mundial de Fisicoculturismo Guatemala escribe su nombre con letras de oro en el Campeonato Mundial de Fisicoculturismo en Emiratos Árabes Unidos con Daniel Patzán y Erick Sánchez.

Jorge Patzán nos recibió con una gran sonrisa en su humilde vivienda, en una zona catalogada de alto riesgo, donde comenzó a dar sus primeros pasos en su carrera, en la que con mucho esfuerzo y dedicación ha sobresalido.

Y rodeado de sus trofeos y reconocimientos conversó sobre el Campeonato Mundial de Fisicoculturismo que se llevó a cabo en Emiratos Árabes Unidos y de cómo se coronó en la categoría Classic Physique hasta 1.68 m, su triunfo anterior se dio en España.

Edwin Bercián

A pesar de su edad, 24 años, Patzán se impuso a los mejores exponentes de Asia y Europa.

Así fue su experiencia de Jorge Patzán

¿Cómo te sientes de haber logrado algo histórico?

Me siento agradecido con Dios por la oportunidad de alcanzar un sueño. Detrás de este logro hay muchas personas que me apoyaron: entrenador, Federación, COG, CDAG, amigos y familia. Cuando vamos a participar no va Jorge Patzán ni Erick Sánchez, va Guatemala y la esperanza de miles de personas.

¿Cómo fue tu preparación previo a este campeonato?

Fue difícil, hay que vivir una vida de atleta, es decir 24/7 y los 12 meses del año. Hago dos sesiones de cardio y de entrenamiento al día, además llevo una dieta estricta.

Instagram

¿Cómo fue el nivel del Mundial?

En tema de organización fue de primera clase; y en lo competitivo, un nivel extraordinario.

Fuiste el mejor de América…

Seguimos a los primeros lugares y nos basamos en su preparación para estar en similares o mejores condiciones en una disciplina dominada por los asiáticos. De América fui el único en lograr el título. Tras la ausencia del subcampeón de 2018, el primer gran reto era mejorar mi participación anterior y la superé.

¿En cuál momento de tu rutina te diste cuenta que ganarías?

Tras las poses con vacío abdominal, las personas me alentaron con levantar su dedo pulgar y fue ahí donde me di cuenta que ganaría.

¿Hubo alguna diferencia en tu preparación para el Mundial de Emiratos Árabes Unidos con relación al de España?

Cada preparación es diferente. El principio es la individualidad de cada atleta. No es lo mismo empezar con un porcentaje graso de 12 a 8 por ciento.

¿Cuál de tus dos títulos ha sido más especial?

Los dos títulos mundiales son especiales porque en 70 años de historia de la Federación de Fisiculturismo nunca había tenido un campeón mundial; hoy tienen a un bicampeón del mundo.

¿Cómo es tu relación con tu entrenador, Roni Zamora?

Buena, ya que Roni tiene buenos principios. Nos enseña a ser buenas personas y atletas. Él me conoció cuando yo era muy joven y fiestero, y me decía: “Tu sueño vale más que una cerveza y una noche de parranda”.

¡Bienvenidos! Y felicidades por una magnífica participación. 💪🏼🇬🇹😀 Posted by Comité Olímpico Guatemalteco on Monday, November 11, 2019

¿Cómo es tu alimentación?

Como es un deporte de apreciación, se necesita que el músculo esté detallado y con porcentaje graso bajo. Llevo una dieta hipocalórica, que significa consumir menos calorías de las que quemo al día. Así, como hasta 30% de carbohidratos, 15% de grasas y el resto de proteínas. Necesito dos gramos de proteínas por kilogramo de peso, todo dividido en 6 comidas.

¿Y cuánto inviertes económicamente hablando?

En comida sólida Q125 al día, que incluye atún, huevos y dos libras de pollo. Más suplementos como proteínas y glutaminas (recuperadores), vitaminas C y E (antioxidantes) que suman Q3 mil al mes. En total, entre Q7 mil y Q8 mil.

Transmisión en vivo

Llegada de Daniel Patzán y Erick Sánchez, campeón y subcampeón en el Mundial de fisicoculturismo… Posted by Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala on Sunday, November 10, 2019

En tema dirigencial, ¿te han apoyado?

Tengo el apoyo de la Federación de Fisicoculturismo. Me ayudan con el pago del gimnasio, becas y 50 libras de pollo al mes. Así como respaldo del COG y la colaboración del médico Pablo Leal. La ayuda ha sido buena.

¿Cuál momento ha sido el más difícil en tu carrera?

Fue en 2014 cuando me convocaron por primera vez a la selección y dos días antes de llegar me fracturé jugando futbol. Otro fue cuando iba a viajar a los Juegos Centroamericanos, pero me fracturé la muñeca dos meses antes. Y el momento más especial: La obtención de los dos campeonatos Mundiales.