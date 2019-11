VIDEO. Equipos se solidarizan con el futbolista Marco Pappa 

Luego de que Marco Pappa fuera blanco de las críticas por la viralización de una fotografía antigua, que ayer abrió de nuevo la polémica que ha rodeado al futbolista profesional en el último tiempo, varios equipos de la liga nacional se han solidarizado con el volante.

“El futbol te necesita”

Uno de los primeros equipos en hacerlo fue Guastatoya, que utilizó sus redes sociales para enviarle al futbolista un mensaje.

“¡ÁNIMO, TÚ PUEDES PAPPA!”, así inició el texto del club pecho amarillo.

Posteriormente escribió: “El pasado ya quedó atrás, toma la lección y haz de tu presente uno que valga la pena recordar”.

Por último, el club le recuerda que “el futbol te necesita”.

“En Xela valoramos tu talento”

En horas de la noche, el Xelajú Mario Camposeco, uno de los exequipos de Pappa, recordó con un collage de fotografías los grandes momentos que él vivió en Quetzaltenango.

“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable; los temerosos, lo desconocido; y los valientes es la oportunidad”, mencionó el club.

“En Xela te respetamos y valoramos tu talento en el futbol. Gracias por tu cariño a nuestra afición”, finalizó el pronunciamiento de los lanudos.

“Marco jamás estarás solo”

El club que vio nacer a Marco Pappa, Municipal, también se unió a los mensajes de solidaridad para con Pappa.

¿Por qué juzgar la vida de otro sin antes verse en un espejo?, preguntó la institución.

Además recordó: “Marco, eres de los nuestros, naciste con estos colores, jamás estarás solo”.

Mixco sin pronunciamiento

El último equipo donde estuvo Marco Pappa, Deportivo Mixco, todavía no se ha pronunciado sobre el ataque que ha sufrido el profesional desde las distintas plataformas digitales.

Pappa se refiere a la fotografía viral

"No entiendo cuál es la gana de seguir haciendo daño a mi persona. Toda esa gente no tiene nada qué hacer", dijo ayer Pappa en un directo de Instagram.

Añadió: "No entiendo cuáles son las razones, pero no me hacen daño a mí, como ven, yo estoy tranquilo en mi casa, a mi no me dañan".

Luego recordó: "Yo sigo con mi vida y hago lo que quiero, tengo una familia que me apoya en todo momento".

Y terminó diciendo: "Pero no se dan cuenta que lastiman a otras personas, hay niños".

Todo lo anterior se da tras la viralización de una fotografía antigua de Marco Pappa donde se le ve tirado sobre una banqueta.

Dicha imagen habría sido tomada en el año 2018, y deja ver a Pappa posiblemente en estado de ebriedad.