VIDEO. Marco Pappa rompe el silencio tras viralizarse foto del pasado

El volante Marco Pappa decidió hablar en redes sociales luego de que usuarios hicieran viral una fotografía del pasado en el que se muestra en aparente estado de ebriedad.

Pappa, quien recientemente fue dado de baja del Deportivo Mixco, rompió el silencio luego de que cientos de internautas lo señalaron por un hecho del pasado.

Y es que hace pocos minutos se hizo viral una imagen en la que se ve al jugador, aparentemente ebrio, tirado en una calle.

La imagen habría sido captada el año pasado en una de las calles de Panajachel, Sololá.

https://twitter.com/SexInAnElevator/status/1194322700598157314

"No entiendo cuál es la gana de seguir haciendo daño a mi persona. Toda esa gente que no tiene nada qué hacer", comenzó diciendo.

Y continuó: "No entiendo cuáles son las razones, pero no me hacen daño a mí, como ven, yo estoy tranquilo en mi casa, a mi no me dañan".