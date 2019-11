Marco Pappa recibe apoyo de sus seguidores tras foto del pasado que se viralizó

El futbolista Marco Pappa pasó un momento amargos tras viralizarse una foto en aparente estado de ebriedad; sin embargo, muchos le mostraron su apoyo.

A pesar de que las redes sociales estallaron por la fotografía, usuarios en redes sociales hicieron énfasis de que podría tratarse de una enfermedad que debe ser abordada de manera profesional.

En la imagen, que habría sido tomada el año pasado en una calle de Panajachel, el futbolista aparece dormido en la calle, en aparente estado de ebriedad.

A pesar de que algunos usuarios de redes sociales lo criticaron, sus seguidores lo apoyaron y animaron a seguir adelante.

Estos fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió Pappa en Instagram.

Cabe mencionar que fue en esa red social, en una transmisión en directo, en la que el jugador se defendió.

“No entiendo cuál es la gana de seguir haciendo daño a mi persona. Toda esa gente que no tiene nada qué hacer", expresó.

También dijo “no entiendo cuáles son las razones, pero no me hacen daño a mí, como ven, yo estoy tranquilo en mi casa, a mi no me dañan".