VIDEO. Así fue el exabrupto de Diego Maradona en el clásico de la Plata 

El exfutbolista argentino, y ahora técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona, tuvo un incidente con Gastón “la Gata” Fernández, el cual acapara las principales portadas de los medios argentinos.

La discusión entre “el Diego” y Fernández se dio al cierre de los primeros 45 minutos del duelo entre Esgrima y Estudiantes.

Ahí, Maradona le reclamó a Fernández, a quien le dijo: "¿Qué, te haces el guapo? Sos una cosita así".

A lo que Fernández respondió: “¿Y vos? ¿Te gustan las cámaras? Te gustan las cámaras, dale”.

Esas frases no fueron bien tomadas por el técnico argentino que busca salvar del descenso al equipo de los lobos, y le contestó: “Sos un hijo de p…”.

Tras finalizado el partido, Fernández fue abordado por los medios de comunicación que deseaban saber más sobre el incidente con Maradona.

“Yo le contesté de mala manera, desubicado de mi parte, porque estaba caliente por lo que había pasado en la cancha”, dijo Fernández.

Continúo: "No estoy a la altura de pelearme con Maradona".

Otras de sus declaraciones fueron:

"No estoy a la altura de pelearme con Maradona", dijo la Gata Fernández, que contó el cruce con el DT y reconoció su error. ¡Escuchalo! pic.twitter.com/QgGtPMArjF

Estudiantes derrotó a domicilio por 1-0 a Gimnasia dirigido por Diego Maradona, en el clásico de la ciudad de La Plata por la duodécima fecha de la Superliga argentina.

Y le dio otro empujón al ‘Lobo’ hacia el descenso a segunda división.

Mateo Retegui (57) anotó el único gol de la tarde en el estadio de Gimnasia, que perdió los seis partidos que disputó en la Superliga en su casa (tres con Maradona) y cosechó sus pocos puntos (siete) como visitante.

💬 Mateo Retegui: "Estoy muy contento por el gol y por el equipo que dio la vida. Le agradezco a Milito y al cuerpo técnico que me dieron continuidad y confianza. Espero seguir respondiendo con goles"

En un partido apenas discreto, Estudiantes siempre estuvo mejor plantado y desequilibró en el comienzo de la segunda mitad para luego conservar la ventaja sin mayores problemas ante un Gimnasia que se mostró demasiado limitado en ataque.

Gimnasia lleva casi diez años sin poder vencer a Estudiantes, desde el 2 de febrero de 2010.

Aquella vez, se impuso por 3-1 por el torneo Clausura.

Y desde entonces el equipo ´pincha’ comenzó a estirar su ventaja en el historial, con 59 triunfos contra 45 del Lobo, con 57 empates.

💬 Gastón Fernández: "El clásico es especial. Hicimos un partido bárbaro y nos llevamos los tres puntos. No nací en el club, pero me adoptaron y cada día llevo con orgullo la historia que me tocó hacer. Por suerte le seguimos dando alegrías a la gente"

👉 https://t.co/VknnBrC6vj pic.twitter.com/OIdBsJ7Cba

— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 2, 2019