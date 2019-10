Marcelo: “Si tengo que morir aquí esta noche, moriré”

El futbolista del Real Madrid, Marcelo confesó los tensos momentos que vivió en 2018 previo a la final de la Champions.

Marcelo confesó en una entrevista a un medio internacional que pasó hambre e incluso noches de insomnio previo al encuentro contra el Liverpool.

El brasileño confesó que fueron sensaciones que nunca antes había sentido en su carrera como futbolista.

En una publicación en The Players Tribune, el lateral del Real Madrid reconoció que sufrió un ataque de ansiedad en la previa a la final de la Champions League 2018 ante Liverpool en Kiev, Ucrania.

El brasileño reveló los tensos momentos que vivió noches antes del partido y como el apetito desapareció en ese lapso de días.

“Yo no podía respirar. Estaba tratando de no entrar en pánico. Esto fue en el vestuario justo antes de la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool en 2018. Se sentía como si tuviera algo atrapado en mi pecho. No estoy hablando de nervios. Los nervios son normales en el fútbol. Esto fue algo diferente. Te lo digo, hermano, me sentí sofocado”, relata Marcelo.