VIDEO. Pilotos de la NASCAR se van a los golpes durante carrera

Un error habría provocado el escándalo entre los pilotos Daniel Suárez y Michael McDowell, en la NASCAR. Mira el video.

El mexicano Suárez y el estadounidense McDowell fueron los protagonistas del bochornoso incidente.

No está demás mencionar que esta es una de las divisiones más reconocidas del automovilismo.

La NASCAR es una de las divisiones más famosas del automovilismo. / NASCAR

Y es que Denis Suárez y Michael McDowell llegaron hasta las golpes por un “error” y fueron captados por las cámaras del evento, durante la Cup Series 2019.

Según la prensa mexicana, Denis se molestó con su rival, acusándolo de que no lo dejó pasar de manera deliberada en la primera ronda de clasificación.

La pelea ocurrió en la pista del ISM Raceway y ambos pilotos se encararon antes de llegar a los golpes.

En el video que fue compartido por la cuenta oficial de Twitter NASCAR, se ve cuando uno de ellos se va al suelo.

Esto dijo Daniel Suárez

“Soy el tipo de conductor que te voy a respetar siempre y cuando me regreses ese respeto”, dijo en principio Suárez.

Para continuar: Estaba en mi camino en la esquina de (turnos) 1 y 2 y asumí que se saldría de mi camino en los turnos 3 y 4 y no lo hizo. Fue una falta de respeto”.

Take another look at @Daniel_SuarezG and @Mc_Driver's confrontation on pit road following round 1 of #BuschPole Qualifying. pic.twitter.com/WgojogCUvF — NASCAR (@NASCAR) March 8, 2019

“Tienes que tratar de salir del camino si alguien está haciendo una vuelta rápida”, afirmó el mexicano.

Dice que quiso dañar su auto

Mientras que Michael McDowell acusó a Suárez de querer dañar su automóvil.

“Cometí un error, un error honesto, todos cometen errores, es solo una parte de ello. No es como queríamos que fuera, también nos dolió”, dijo.

“Cuando intentas lastimar a alguien y dañar cientos de miles de dólares en autos de carrera, eso te lleva a otro nivel”, agregó.

"It's just a lack of respect."@Daniel_SuarezG explains why he decided to have a visit with @Mc_Driver during #BuschPole qualifying. pic.twitter.com/wMwBallgPi — NASCAR (@NASCAR) March 9, 2019

Al darse cuenta de lo que ocurría, varias personas que se encontraban en la zona de boxes los separaron de inmediato.

Para fortuna de ambos, la pelea no tuvo consecuencias graves y ninguno de los pilotos tuvo heridas de gravedad.