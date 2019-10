¡OFICIAL! El clásico español ya tiene nueva fecha

La Real Federación Española de Futbol ha anunciado la fecha en la que se disputará el Clásico español.

Dicho partido estaba establecido para que se disputara este próximo sábado 26 de octubre.

Sin embargo los problemas políticos en Cataluña lo han impedido y por la seguridad de los asistentes y los futbolistas se determinó que se aplazaría.

El Comité de Competición de la Real Federación española de Futbol ha fijado la nueva fecha para el clásico español.

Dicho encuentro se disputará el próximo 18 de diciembre en el Camp Nou con la esperanza de que los problemas políticos ya hayan terminado para ese entonces.

BREAKING: El Clásico between Barcelona and Real Madrid has been rearranged for December 18.

