Nationals apalean a los Astros y se acercan a la gloria en la Serie Mundial

Los Nationals de Washington dieron un golpe de autoridad en pos de ganar su primera Serie Mundial, después de vencer este miércoles 10-3 a los Astros de Houston y tomar ventaja de 2-0.

El equipo que arranca en el Clásico 2-0 arriba se ha impuesto en 44 veces en los últimos 50 series para 80%.

Luego de permitir dos carreras cada abridor en la primera entrada, el duelo de pitcheo se extendió por cinco innings en blanco, hasta que Justin Verlander permitió cuatro de las seis anotaciones en el séptimo inning.

The Washington Nationals have been the best team in @MLB since May 24.#WorldSeries // #STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/AB5WO6krsQ

— Washington Nationals (@Nationals) October 24, 2019